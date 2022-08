Gino Lisa Foggia, prenotazioni ok con “picchi nel periodo di Natale”. Spiragli per rotte estere

Procedono bene le prenotazioni per volare dal Gino Lisa. Lo ha confermato a L’edicola del sud Chiara Rebughini, direttora commerciale di Lumiwings, la compagnia greca che ha deciso di investire su Foggia. Quattro le tratte, Milano, Torino, Verona e Catania. Si parte il 30 settembre verso il capoluogo lombardo, mentre nella città piemontese bisognerà attendere dicembre. Lavori in corso per le altre due mete.

Intanto le prenotazioni “stanno andando molto bene – ha riferito Rebughini -. Sono ben distribuite nel periodo a disposizione. Con importanti picchi per il periodo natalizio. Vuol dire che sono stati accolti bene i giorni e gli orari che abbiamo scelto, anche se faremo qualche miglioramento”. Poi ha spiegato che non ci sono ancora voli del tutto esauriti, “perché per riempire un aereo da 139 posti con l’advance booking ce ne vuole. Ma alcuni voli sono già al 50 per cento”.

Infine, la manager ha mostrato ottimismo sul futuro aprendo spiragli persino per voli esteri: “Dobbiamo prima consolidare le rotte già previste. Poi vediamo se aumentare il network italiano con altre destinazioni, ma qualcosa di internazionale lo stiamo effettivamente prendendo in considerazione. Non posso anticipare altro”.

