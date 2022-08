Schianto sulla ss89 tra Foggia e Manfredonia, direzione golfo. L’incidente a pochi chilometri dalla base aeronautica di Amendola. Due auto, per cause da verificare, si sono scontrate. I feriti sono stati trasportati in elicottero al pronto soccorso, sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Disagi al traffico.