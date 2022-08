Green Note in Foresta Umbra, sabato 20 agosto il duo internazionale Mediterranean Tales

opo i concerti del Trio Bobo, Paul Wertico e IBeatiPaoli, “Green Note – Gargano Jazz & Food” chiude la sua fortunata seconda edizione con un concerto tutto pugliese in programma sabato 20 agosto. A esibirsi nel magico scenario naturale della Foresta Umbra e dell’Elda Hotel sarà il duo Mediterranean Tales, composto dai foggiani Pasquale Stafano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneon.

Il gruppo, che ha collaborato con musicisti di fama internazionale come il Premio Oscar Luis Bacalov, dedicherà questo concerto al Mediterraneo. Il Mediterraneo è da sempre una fonte di ispirazione per la scrittura, il cinema e, naturalmente, per la musica. Con questo concerto, Stafano e Iorio entrano di diritto nella letteratura musicale che narra i suoni, le traversate e le partenze lungo le coste del Sud Italia. Una sorta di taccuino di viaggio di due profondi conoscitori del jazz, della classica e della world music. Mediterranean Tales, che verrà impreziosito questa volta dallo scenario incantato della Foresta Umbra, è il frutto di una ricerca musicale che porta il duo pugliese in una dimensione intimistica e dialogativa.

Anche l’ultimo concerto sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del nostro territorio. Il menù della serata prevede: entreè (pancotto di Sant’Antonio), main course (lepre in salmì alla garganica), dessert (puprète di Monte Sant’Angelo).

Con questo viaggio in musica sulle rotte del Mediterraneo si chiude la seconda edizione di “Green Note – Gargano Jazz & Food”, coordinata artisticamente da Gegè Telesforo e organizzata dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro in collaborazione con la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del Gargano e il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo. Il jazz club più esperienziale della Puglia, che ha ricevuto molta attenzione dalla stampa regionale e nazionale, si è confermato come uno degli appuntamenti più esclusivi e ricercati dello scenario artistico pugliese, capace di unire – in una sola serata – ben tre eccellenze tutelate e riconosciute dall’UNESCO come il jazz, la Foresta Umbra e la dieta mediterranea.

L’appuntamento con Green Note comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 partirà il concerto del duo Med.Tales. Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283 | [email protected].

La seconda edizione di Green Note è promossa da: Agenzia SCOPRO [Strategie di COmunicazione e PROmozione] | Regione Puglia | Teatro Pubblico Pugliese [PO Puglia FESR-FSE 2014/2020 – “Il futuro alla portata di tutti” – Asse VI – Azione 6.8] | Parco Nazionale del Gargano | con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo (Assessorato cultura e turismo) | in collaborazione con Elda Hotel e Groove master edition.