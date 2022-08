Mario Furore: “Conte capolista in Puglia è un grande segnale di riscatto”

“La candidatura del Presidente Giuseppe Conte a capolista del collegio Puglia 1 rappresenta un bel segnale di riscatto”. Lo dichiara l’europarlamentare foggiano Mario Furore.

“Durante gli anni del governo Conte l’attenzione per il territorio della Capitanata è stata massima: dal contratto istituzionale di sviluppo di Foggia, denominato anche CIS Capitanata, ai fondi del PNRR, dall’impegno per la giustizia e contro la criminalità organizzata alle misure di sostegno contro la povertà. Siamo certi che i cittadini pugliesi parteciperanno in massa alle prossime elezioni e staranno dalla parte giusta, quella della giustizia sociale e della transizione ambientale che solo il Movimento 5 Stelle incarna. Noi ci mettiamo subito a disposizione per la campagna elettorale uniti e compatti intorno anche ai nostri candidati e portavoce uscenti. Il rilancio della Puglia non può aspettare e solo Giuseppe Conte lo potrà garantire”, conclude.