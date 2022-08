 A Vico del Gargano c’è Christian De Sica con “Una serata tra amici”

Un grande evento dopo l’altro, è un’estate di ospiti eccezionali quella di Vico del Gargano. E così, dopo Giorgio Panariello e Nino Frassica, lunedì 22 agosto l’Anfiteatro comunale Carlo Hintermann, struttura interamente al coperto di via Mauro Rostagno, ospiterà Christian De Sica. Attore, showman, cantante, battitore libero ed eclettico dello spettacolo italiano da 50 anni, De Sica porterà a Vico del Gargano il suo spettacolo intitolato “Una serata tra amici”. L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, canzoni e sketch. Colonna sonora della serata saranno i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio italiano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica. L’ingresso per assistere allo spettacolo è a pagamento. I biglietti (Gradinata non numerata 25 euro; platea secondo settore 35 euro, platea primo settore 45 euro) possono essere acquistati su circuito Vivaticket, ma anche nella Tabaccheria Angelicchio di Piazza San Francesco a Vico del Gargano. Anche la sera dello spettacolo, dalle ore 19, sarà possibile acquistare i ticket al botteghino. L’inizio dello show di Christian De Sica è previsto per le ore 21, ingresso in Anfiteatro dalle ore 20.



L’ESTATE A SAN MENAIO. Anche nella vicina marina di San Menaio, intanto, continuano gli eventi che animano l’estate della frazione balneare di Vico del Gargano. Sabato 20 agosto, dalle ore 21.30, il Piazzale della Stazione si trasformerà nella “Stazione dell’allegria”, con una grande serata di animazione per i più piccoli: spettacolo delle bolle, musica, spettacolo di magia e teatro dei burattini.



UN LIBRO PER AMICO. Sempre sabato 20 agosto, ma nell’Auditorium comunale di Vico del Gargano, si terrà l’ultima serata di ‘Un libro per amico”. La rassegna di incontri con le autrici e gli autori, dalle 21.30, sarà caratterizzata dalla presentazione del libro intitolato “Una vita per il giornalismo: Francesco Maratea tra Aventino, Liberazione e tempi nuovi”. Giuseppe Maratea, autore del libro, dialogherà con Giuseppe D’Avolio, Teresa Maria Rauzino e Antonio Motta, fondatore del Centro Documentazione Leonardo Sciascia e direttore della rivista “Il Giannone”.