Super estate a Sant’Agata di Puglia, da Bennato a Elettra Lamborghini: tutti gli spettacoli di agosto

L’ironia e le risate di Uccio De Santis arrivano sul “Palco delle Puglie” a Sant’Agata di Puglia nella serata di oggi, mercoledì 17 agosto. Lo show di Uccio sarà un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili, con canzoni, gag, barzellette, racconti di vita vissuta e freddure dall’accento tipico barese e in perfetto stile Uccio. Con lui anche Umberto Sardella e Antonella Genga, protagonisti di Mudù.

Lo spettacolo si terrà in Piazza XX Settembre e rientra nell’ambito del Cartellone estivo organizzato dall’Amministrazione comunale che prevede per tutto il mese di agosto eventi e concerti. Vi segnaliamo il 18 agosto Radio Ciccio Riccio in tour con LDA (Luca D’Alessio); il 20 arriva Red Canzian, il 21 sarà la volta dei Mattia Bazar, il 23 Enzo Avitabile, il 24 agosto sul Palco delle Puglie saliranno Cristiano Malgioglio, i Sud Sound System e Ronn Moss, il 25 sarà la volta di Eugenio Bennato, mentre il gran finale il 26 agosto con Elettra Lamborghini, Riki, Astol.