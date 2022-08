Tragedia di Ferragosto, muore carabiniere in incidente dopo fine turno

Si chiamava Eugenio Cosco, il carabiniere morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto all’ingresso di Barletta. Aveva 41 anni, era sposato e aveva due figli.

La vittima era a bordo di una moto di grossa cilindrata e proveniva da Manfredonia dove aveva effettuato il turno di notte presso la locale Compagnia Carabinieri.

A far perdere il controllo del mezzo è stata una mancata precedenza da parte di un’auto. A nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118: per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui