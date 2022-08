L’ascesa di Russo, giovane maestro gelataio di Lucera. Sarà protagonista di “Apulia Best Company Award”

Si svolgerà il 2 settembre 2022, presso il porto turistico di Manfredonia, la quinta edizione del premio “Apulia Best Company Award”. Organizzata dalla Sinergitaly in collaborazione con Premio Eccellenza 2022, Regione Puglia e Corpo Consolare di Puglia-Basilicata e Molise. All’edizione di quest’anno sarà presente anche Lucera, rappresentata dal maestro gelataio Alessandro Russo, titolare della gelateria artigianale – bar “Nero Crema”, sita a Lucera in via Indipendenza 7.

Proprio in questi giorni è stata comunicata ufficialmente la candidatura per la serata finale da parte del presidente di Sinergitaly: il cavaliere Riccardo Di Matteo che da anni si occupa di promuovere le eccellenze italiane, soprattutto quelle pugliesi, in Italia e all’estero. La candidatura del maestro Russo è avvenuta dopo un’attenta valutazione dei requisiti da parte di una delegazione di Sinergitaly giunta presso la gelateria lucerina del maestro Russo, per giudicare di persona i titoli posseduti. Grande soddisfazione è stata espressa dal giovane maestro che nonostante l’età può vantare la partecipazione a numerosi corsi di specializzazione, seminari e convegni del settore gelateria e pasticceria artigianale. Tra gli ultimi quelli frequentati nel mese scorso in Sicilia, su ricette siciliane ed evoluzione dei gusti tradizionali siculi.

Alla base del successo di Russo vi è la grande attenzione posta dallo stesso alla formazione ed al continuo aggiornamento. Dopo i primi periodi di scuola presso i maggiori formatori del settore di Molise e Puglia, Russo si è perfezionato con il maestro Antonio D’Astice del gruppo Disaronno, con il quale ha acquisito anche numerose capacità tecniche d’avanguardia. Allora incrociamo le dita per la serata finale del 2 settembre 2022 a Manfredonia degli Apulia Best Company Award, sperando che l’eccellenza di Lucera trionfi con il maestro Russo e la sua “Nero Crema”.