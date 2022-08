In arrivo i pagamenti ai componenti di seggio del referendum di giugno. L’annuncio del Comune di Foggia

“Il Comune di Foggia comunica che a partire dal 5 settembre 2022 è in riscossione compenso dei componenti dei seggi elettorali relativi al Referendum 12 giugno 2022”. Lo riporta una nota divulgata da Palazzo di Città.

“L’Agenzia Unicredit – Foggia Giordano, con sede in piazza Giordano – 71121 Foggia, effettuerà il pagamento per cassa per sei beneficiari al giorno, come da calendario in calce. È necessario presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, presso la ridetta Agenzia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e attendere il proprio turno dopo aver ritirato il biglietto all’eliminacode. Non è consentito effettuare la prenotazione con appuntamento”.

05/09/2022 da Amatore a Bruno

08/09/2022 da Di Benedetto a Giorlando

09/09/2022 da Grippo a La Gatta

12/09/2022 da La Riccia a Muraglia

13/09/2022 da Natola a Perrella

14/09/2022 da Piarullo a Sireno

15/09/2022 da Spagnolo a Valente

16/09/2022 da Vincitorioi a Zichella

“La Tesoreria comunale provvederà, altresì, all’accreditamento delle somme in favore dei

componenti di seggio che hanno segnalato le proprie coordinate bancarie”.