Nuova auto per la commissaria Magno. Affondo di Mainiero: “Per la macchina il Comune si mobilita subito”

“La Magno si ‘mobilita’ e ben 4 mesi prima della scadenza decide di cambiarsi la macchina. È tutto fermo, ma per la macchina nuova per la Maggio, il Comune di Foggia si mobilita, si corre”. Lo scrive l’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero da sempre molto critico verso l’operato dei commissari straordinari.

“È del 25 luglio 2022 n. 1040 la determina dirigenziale con la quale su autorizza l’affidamento diretto per noleggiare una sontuosa Peugeot 508 berlina hibrid le cui ‘caratteristiche’ sono state valutate consone ed adeguate all’uso richiesto da questa amministrazione”.

“La Magno decide di noleggiare alla modica cifra di circa 40 mila euro – per 4 anni – una macchina che acquistarla costa circa 10mila euro in più e non solo, non può percorrere più di 20 mila km all’anno, ergo poco più di 50km al giorno, altrimenti il costo del noleggio sale. Ma la cosa bella, non è solo l’efficienza mostrata, sconosciuta in altri settori, vedi verde, dove la città è divorata dalle erbacce perchè la gara è scaduta da circa un anno, i parco giochi che chiudono e poi riaprono perchè si sono dimenticati di rinnovare il servizio ecc. ecc. ma la copertura finanziaria!”.

“In pratica i soldi per la macchina nuova della Magno saranno sottratti al Capitolo di spesa “Potenziamento Struttura VV.UU. Basta chiamare al Centralino dei vigili e chiedere un intervento, la risposta è quasi sempre, non abbiamo pattuglie disponibili!”.

“Quindi siete avvisati tutti, non vi meravigliate se in Piazza Cavour un bel giorno incontrerete un posto di blocco della Polizia Locale che con una berlina da 50 mila euro vi intimerà di fermarvi!

È la Magno che con i “suoi pieni poteri” si starà accertando personalmente che nella nostra Città il codice della strada venga rispettato! Domani vi parlo dei ‘saldi di fine stagione’…”. (In foto, Magno e Mainiero)