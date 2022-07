Mamma e figlia dormono su una panchina del centro di Foggia. A loro ci pensa (solo) il titolare di un bar

È virale sui social il video che ritrae madre e figlia costrette su una panchina del centro di Foggia. Le due donne, da alcune sere, dormono nei pressi di via Lanza, sostenute esclusivamente dal titolare di un bar delle vicinanze. “Succede anche questo a Foggia – si legge nel filmato di denuncia postato da Antonio Cicciomessere -: una mamma insieme alla figlia dorme da circa una settimana su una panchina ai giardini di via Lanza. Istituzioni assenti, la Caritas nemmeno l’ombra. Nessuno per il sostegno alimentare, zero. L’unica figura a preoccuparsi delle povere donne è il titolare del Wals bar che da diverse sere dona loro qualcosa da mangiare e da bere oltre a metterle a disposizione i servizi igienici ed altro. Altra storia che finirà per essere archiviata. Intanto i nostri politici hanno già acceso i motori per le votazioni!”.