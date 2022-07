Pomodoro, in Puglia addio ad una bottiglia di passata su 5. Caldo e costi mettono KO l’agricoltura foggiana

Addio quest’anno in Puglia ad una bottiglia di passata di pomodoro su 5 con l’esplosione dei costi di produzione che hanno tagliato le semine, la siccità e le temperature roventi che hanno ridotto del 20% il raccolto del pomodoro da salsa destinato a polpe, passate, sughi e concentrato, con l’aggravante che la chiusura della galleria di Solofra in Campania inibisce l’accesso dei mezzi pesanti in Puglia per il ritiro del prodotto con l’aggravio di tempi e costi per i trasporti. È quanto emerge dallo studio della Coldiretti Puglia, presentato questa mattina a Foggia presso l’azienda Agricola di Daniele Carlucci dove si è assistito anche all’avvio della campagna del pomodoro. Con il commissario di Coldiretti Foggia, Pietro Piccioni e con lo stesso Carlucci, abbiamo fatto il punto della situazione di una annata agricola caratterizzata non solo dal vistoso aumento dei costi di produzione, ma anche dal perdurare del grande caldo e soprattutto della siccità.

Una scenario drammatico in cui – spiega Piccioni -. Si paga più la bottiglia che il pomodoro in essa contenuto: in una bottiglia di passata da 700 ml in vendita mediamente a 1,3 euro oltre la metà (53%) – evidenzia l’analisi di Coldiretti – è il margine della distribuzione commerciale con le promozioni, il 18% sono i costi di produzione industriali, il 10% è il costo della bottiglia, l’8% è il valore riconosciuto al pomodoro, il 6% ai trasporti, il 3% al tappo e all’etichetta e il 2% per la pubblicità.

Una situazione in linea, in realtà, con molti altri prodotti poiché in media, per ogni euro speso dai consumatori in prodotti alimentari freschi e trasformati, appena 15 centesimi vanno in media agli agricoltori ma, se si considerano i soli prodotti trasformati, la remunerazione nelle campagne scende addirittura ad appena 6 centesimi, secondo un’analisi Coldiretti su dati Ismea. Nel carrello della spesa fra le conserve di pomodoro si trovano al primo posto le passate – insiste Piccioni – seguite da polpa, pelati e pomodorini e da ultimo i concentrati, per una media di 20 chili a famiglia.

Serve responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore anche combattendo le pratiche sleali nel rispetto della legge che vieta di acquistare il cibo sotto i costi di produzione, conclude Coldiretti Puglia, sottolineando la necessità di risorse per sostenere il settore in un momento di emergenza, fra guerra e siccità, che deve spingere il Paese a difendere la propria sovranità alimentare.