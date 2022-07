“Summerwine”, le Donne del Vino scelgono Vieste. Aperitivo in barca al tramonto tra le calette del Gargano

Degustare un calice di vino pugliese e, cullati dalle onde, guardare il sole tramontare. Sono gli ingredienti naturali dell’Aperitivo ‘WoW’ (Wines on the Wave), organizzato dalla delegazione Puglia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino il prossimo 27 luglio a Vieste, in occasione dell’ottava edizione di Summerwine. L’evento itinerante quest’anno fa tappa per la prima volta sul Gargano con una madrina d’eccezione, l’attrice Violante Placido, da qualche anno anche imprenditrice del vino, con la cantina di famiglia Placido Volpone di Ordona.

“Vogliamo che i turisti vivano un’esperienza unica – spiega Marianna Cardone, delegata per la Puglia – in grado di coinvolgere gusto, vista e olfatto e di regalare emozioni forti. Non a caso abbiamo scelto Vieste, destinazione turistica che vanta due milioni di presenze l’anno proprio per la sua capacità di differenziare l’offerta. Saranno soprattutto i vini della Daunia i protagonisti di questo evento che intende accendere i riflettori anche sul Wine Marketing e sull’importanza di comunicare in maniera efficace e innovativa per promuovere la cultura del vino, la sua storia e le peculiarità di ogni produzione, valorizzando allo stesso tempo le bellezze della Puglia”.

L’aperitivo al tramonto sarà preceduto sul molo turistico di Vieste, presso il Ristorante ‘Il Capriccio’, da un breve talk sui temi del Wine Marketing (ore 17.00) durante il quale si confronteranno gli esperti Toni Augello e Nicola Di Lernia, soffermandosi sullo storytelling legato al vino e alla comunicazione esperienziale e illustrando best practice legate al business e ai nuovi modelli di approccio al consumatore. Durante il dibattito, moderato da Dalila D’Allocco della società Marketing Movers, è previsto un collegamento streaming con Donatella Cinelli Colombini, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

L’evento, riservato a un numero massimo di 80 persone, si chiuderà con un’apericena a base di piatti tipici (ore 20.30), a cura dello chef Leonardo Vescera, con banchi d’assaggio per la degustazione di tutti i vini delle socie produttrici. Venti etichette tra bollicine, bianchi, rosati e rossi in grado di raccontare, dalla Daunia al Salento, la produzione di una Puglia al femminile. Il servizio dei vini sarà a cura delle socie sommelier.

Alla manifestazione saranno presenti le cantine Antica Masseria Jorche, Apollonio, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Merinum, Cantine Paolo Leo, Cardone Vini, Claudio Quarta Vignaiolo, Garofano Vigneti e Cantine, Madrileone, Mandwinery, Placido Volpone, Produttori Vini Manduria, Soloperto, Tenute Rubino, Terribile, Varvaglione, Vetrère, Vignaflora, Villa Agreste.

Summerwine è organizzato con il patrocinio del Comune di Vieste, in collaborazione con il ristorante ‘Il Capriccio’. Media Partner Marketing Movers; Main sponsor Agrisud Farmacia Agricola Foggia; sponsor Amorim Cork Italia, Ecodaunia, Lombardi Group srl.

Costi: € 60,00 giro in barca e apericena al molo; € 30,00 solo apericena.

CHI SONO LE DONNE DEL VINO

L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, nata nel 1988, è l’associazione di donne del vino più grande al mondo e conta più di 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte di vino in tutta Italia. L’obiettivo è diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo. Le Donne del Vino sono imprenditrici, gestiscono più di un’attività (cantina, enoteca, agriturismo, ristorazione), dinamiche, aperte all’innovazione, viaggiano, sono informate e partecipano a fiere nazionali e internazionali. Negli anni si sono distinte per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile dei territori agricoli e la salvaguardia del patrimonio dei vitigni autoctoni rari e dei vigneti storici.

La delegazione pugliese nasce nel 2000 grazie ad un gruppo ristretto di Donne che lavorano nel mondo del vino, e che decidono di unirsi per promuovere una Puglia del Vino al femminile credendo fortemente nella filosofia alla base dell’Associazione. Attraverso una serie di iniziative culturali ed eventi sul territorio con l’intento di far conoscere sempre di più la complessità della vitivinicoltura pugliese, oggi la delegazione Puglia rappresenta, nello scenario nazionale, una delle squadre più attive. Un gruppo che negli anni è fortemente cresciuto, grazie soprattutto all’incontro di Donne del Vino provenienti da tutto il territorio, fortemente attaccate ai principi generali dell’associazione e che con orgoglio ne portano avanti il buon nome attraverso un’operatività in prima linea e di grande rilievo comunicativo. Dal Gargano al Salento produttrici, sommelier, enologhe, ristoratrici, enotecarie, giornaliste enogastronomiche, wine educator e consulenti marketing e comunicazione, tutte accomunate da una grande passione per il vino e dalla voglia di promuovere insieme un territorio ricco di tradizioni e la bellezza ed unicità dei suoi tanti vitigni autoctoni.