Ecco il Coordinamento di associazioni e cittadini per la Rinascita di Foggia. “Alle Istituzioni chiediamo ascolto”

Portati a termine tutti gli adempimenti richiesti dalla legislazione vigente per l’associazionismo a tutela dei diritti dei cittadini, si è formalmente costituito il “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia”, con sede nel capoluogo dauno in via Gorizia 8.

Vi aderiscono finora a 16 associazioni di volontariato e 9 cittadini professionisti. Presidente è stato eletto il geometra Walter Antonio Mancini, vicepresidente il giornalista Adolfo Abate, segretario Antonio Placentino, tesoriere Mauro Marzocco. È stato definito anche il Consiglio arbitrale, composto da Elisabetta Checchia, Elisabetta Veronica Anna Valleri e da Cosimo Damiano Mastromarino.

Con l’atto costitutivo, lo Statuto e i verbali necessari, il Consiglio Direttivo del Coordinamento, formato da 19 componenti, si è strutturato in deleghe di lavoro per aree di intervento, oggetto di studio, proposte e dibattito. La sede del Coordinamento è in via Gorizia 8 a Foggia, email: [email protected]