Alti e bassi nell’estate del Gargano. “Turisti ci sono ma non come al solito”. Viaggio nella bella Zaiana

A Peschici i turisti ci sono. Sono tornati anche gli stranieri, ma non tutte le strutture ricettive sono piene. La maggior parte ha scelto l’opzione appartamento per evitare spese folli nei ristoranti che rispetto agli anni passati hanno aumentato i prezzi. Oggi vi parliamo da una delle spiagge più belle e famose del Gargano: Zaiana, un’insenatura tra le baie di San Nicola e Manaccora. “È una estate anomala – ci racconta Daiana Giuliani del Lido Zaiana – si va avanti tra alti e bassi con giornate da tutto pieno ed altre ai minimi termini. Lavoriamo bene i fine settimana, mentre nei giorni feriali come potete vedere non c’è tanta gente. I prezzi? Un ombrellone e due lettini tra 20 e 25 euro, gli stessi dello scorso anno. Purtroppo abbiamo ritoccato quelli del ristorante contro la nostra volontà”. In spiaggia abbiamo incontrato alcuni bagnanti, tutti turisti in vacanza che hanno parlato di un Gargano sempre bello e suggestivo.

“Posti straordinari per trascorrere qualche giorno di vacanza. I prezzi? Nella norma. Sbagliato dire che il Gargano è caro – ci dice un signore di Brescia – andate in altri posti e vi renderete conto”. “Prezzi normalissimi – aggiunge una turista di Padova – l’anno scorso sono stato all’Isola d’Elba e ho pagato tutto molto di più che qui sul Gargano”.