Tornano i cattivi odori a Lucera. È il sindaco Giuseppe Pitta ad affrontare la questione sui social: “Questa puzza nauseabonda fa tornare alla mente momenti bui della nostra città.

Domani – annuncia – comunicherò l’accaduto all’ARPA per avere riscontro sulla provenienza e sulle motivazioni.

Se ci dovesse essere bisogno attiveremo un canale per segnalare i fenomeni odorigeni. Questi episodi non sono tollerabili e vanno evitati ad ogni costo”.