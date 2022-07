Foggia Estate, i commissari dicono no anche alla “Anguriata” in Villa comunale. La Pro Loco non ci sta

Finirà con un esposto in Prefettura la vicenda della Villa comunale negata alla Pro loco di Foggia presieduta da Giuseppe Croce. Volano stracci tra gli operatori dello spettacolo e la commissione straordinaria del Comune di Foggia.

Il cartellone del Foggia Estate e i metodi di selezione degli artisti e degli eventi, con i concerti de I Ricchi e Poveri e di Ivana Spagna per il 14 e il 15 agosto avrebbero molto infastidito musicisti e attori foggiani.

Sul piede di guerra lo stesso Croce, che nei mesi scorsi si è visto rifiutare l’uso della Villa Comunale per la sua manifestazione di street food poi traslata in fretta e furia in Via Galliani. Già lo scorso anno, la Villa gli era stata negata per la tradizionale Sagra del Pancotto, salvo poi trovarla adesso per l’intera rassegna come unica location del Comune, se si considera che il Chiostro di Santa Chiara ospiterà la kermesse ideata da Dino De Palma “Non soli, ma ben accompagnati”.

Nell’estate del 2021 fu addirittura il tecnico del piano di sicurezza l’ingegner Pierluigi Schirone ad indicare i motivi della indisponibilità della Villa e la sua inadeguatezza per gli eventi pubblici di grossa portata come la Sagra del Pancotto.

Il tecnico elenca alcune criticità della Villa Comunale, che per l’estate 2022 paiono scomparse. O bypassate.

Si legge: “Le aree che all’interno della Villa Comunale si prestano per accogliere l’evento potrebbero essere per la Sagra la parte iniziale della Villa (zona centrale con pavimentazione in asfalto, esclusi i viali laterali che consentirebbero il passaggio dei fruitori della Villa Comunale non interessati alla Sagra) e l’area antistante il Boschetto per lo spettacolo musicale. È proprio quest’ultima a destare le maggiori preoccupazioni per la difficoltà di evitare che il pubblico possa entrare nel Boschetto, privo di illuminazione, e provocare azioni di disturbo o di teppismo nei confronti degli artisti e degli spettatori. La presenza della vasca costituisce anche una fonte di pericolo, tanto da dover prevedere la sistemazione di transenne lungo il suo perimetro. Inoltre, occorre far notare che in caso di incidenti, il deflusso del pubblico dall’area antistante il Boschetto potrà avvenire soltanto nell’unica direzione possibile, ossia verso i cancelli laterali della Villa Comunale in Via Galliani ed in Via Scillitani, contravvenendo alle regole sul corretto e sicuro deflusso degli spettatori in caso di emergenza, che prevedono uscite contrapposte”.

Critica anche la vendita di bevande nei chioschi ubicati all’inizio dei viali della Villa ed in prossimità degli ingressi di Via Galliani e Via Scillitani, perché non disciplinata da un’apposita ordinanza del Commissario Straordinario, che consenta la vendita di bevande solo in bicchieri di plastica.

A peggiorare ancora di più i rapporti tra Pro Loco e commissione straordinaria vi sono anche le ultime pec inviate alla funzionaria del servizio Cultura Maria Elena D’Orta e alla neo dirigente Concetta Valentino.

Dopo l’emanazione del cartellone, gli uffici avevano chiesto una integrazione di eventi alla Pro Loco. La Pro Loco di Foggia ha inviato la sua proposta che prevedeva una manifestazione per le famiglie i giovani ed i turisti con la preziosa collaborazione delle associazioni territoriali di Volontariato. L’idea era quella di organizzare per il prossimo 12 agosto 2022, presso la Villa Comunale Parco Karol Wojtyla di Foggia con ingresso nel lato via Scillitani l’iniziativa della ”Anguriata”, una manifestazione di degustazione ad ingresso gratuito all’interno di due gazebo, con intrattenimento musicale e animazione del dj Nino Martino, dalle ore 17:30 alle ore 00:15, favorendo la riuscita della manifestazione e a ripristinare la naturale fruizione dei luoghi che ospitano l’evento. Ma il commissario Sebastiano Giangrande secondo quanto riferito dalla funzionaria avrebbe rifiutato il pacchetto, per il quale Croce aveva chiesto un contributo di 3mila euro.