Due giornate dense di lavoro per il Consiglio comunale di Foggia, il 17 e 18 giugno 2025 con un ordine del giorno particolarmente ricco e articolato. Oltre 60 punti tra mozioni, interrogazioni e interpellanze che hanno toccato temi centrali per la città: dalla disabilità alla sicurezza, dalla gestione dei rifiuti alla valorizzazione del patrimonio culturale e urbano.

Le delibere del 17 giugno: diritti, viabilità e spese da riconoscere

Nella seduta del 17 giugno è previsto il riconoscimento di due debiti fuori bilancio: il primo legato a una procedura esecutiva promossa dal fallimento Amica Gestioni S.r.l. per 2.542,19 euro; il secondo relativo a spese legali per una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, per un importo di 452,60.

Tra le mozioni da discutere, spiccano la proposta di intitolare una via a Pasquale Casillo, storico patron del Foggia Calcio negli anni di “Zemanlandia”, quella per l’istituzione della figura del Garante per la Disabilità, la richiesta di riprendere e trasmettere in diretta i lavori del Consiglio tramite TV locali e webtv e l’intitolazione di una strada all’ingegner Cesare Brunetti. Particolarmente dibattuta sarà anche la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e l’interruzione dei rapporti con il governo Netanyahu.

Tra le tematiche più concrete, l’aula discuterà la modifica della convenzione con l’Accademia di Belle Arti, la promozione dei percorsi “barrier free” in vista del Giubileo 2025, l’adozione del “baratto amministrativo”, e la proposta di istituire la figura del “Sindaco della notte”. Tra gli ordini del giorno, l’attenzione si concentrerà poi sulla realizzazione di una seconda stazione ferroviaria e sulle condizioni critiche del carcere di Foggia.

Le mozioni del 18 giugno: sociale, ambiente e sicurezza

La seconda seduta vedrà al centro temi sociali e civili. Tra i punti più significativi, la mozione per l’adozione di una “Disability App” per abbattere le barriere architettoniche, la destinazione di un’area cimiteriale per la sepoltura dei defunti di religione musulmana, l’adesione al progetto Plastic Free, la richiesta di rafforzare la sanità pubblica e l’istituzione del Garante per il suolo, il verde e l’ambiente.

Di rilievo anche le mozioni sul degrado urbano, sull’implementazione di una piattaforma per la segnalazione dei disservizi, e sulla valorizzazione del patrimonio culturale urbano. Sul fronte internazionale, prevista una mozione a sostegno della ratifica italiana del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) e una per chiedere che l’Europa investa nella pace anziché nelle armi.

Inoltre, il Consiglio discuterà una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti a Foggia che abbiano completato un ciclo scolastico, e un’altra per il sostegno alle famiglie monogenitoriali attraverso un apposito fondo comunale.

Emergenza sicurezza e territorio

Riferimenti all’emergenza sicurezza. Un ordine del giorno denuncia la carenza di almeno 150 agenti a Foggia e in provincia, con la richiesta urgente di potenziare gli organici delle forze dell’ordine. Interrogazioni su Amgas SPA, la situazione di Borgo Incoronata, la mappatura delle costruzioni in atto, l’apertura della Nuova Orbitale, la gestione delle società partecipate e i mercati cittadini.

Un Consiglio tra proposte e urgenze

Tra le numerose interpellanze, quelle più urgenti riguarderanno l’attivazione del Piano del Freddo, la situazione del patrimonio arboreo, l’apertura di bagni pubblici autopulenti, e il cartellone “Foggia Estate”. Ampio spazio anche ai temi ambientali, come il monitoraggio ReGis e la sostituzione delle alberature in città.

Il Consiglio comunale di Foggia dà così prova di un’attività intensa e variegata, seppur segnata da una evidente necessità di attuazione concreta delle mozioni approvate. Un segnale politico forte, ma anche una lista di impegni ambiziosi che ora attendono il passaggio più difficile: quello dell’esecuzione amministrativa.