È festa grande per il Team Iurizzi di Orta Nova, che torna dal Campionato Italiano WTKA di kick boxing con un bottino straordinario: quattro titoli nazionali e un secondo posto. La competizione si è svolta l’8 giugno a Napoli, teatro della fase finale di un percorso iniziato mesi fa con le tappe selettive di Roma, San Severo e Napoli stessa.

I cinque atleti in gara hanno confermato il valore della scuola fondata dal maestro Giuseppe Iurizzi, salendo tutti sul podio nazionale e scrivendo una pagina memorabile per lo sport della provincia di Foggia.

Quattro ori e un argento: la Capitanata protagonista sul ring

A laurearsi campioni italiani sono stati Giso Vincenzo, Bianco Giuseppe, Tarantino Maria Pina e Signoriello Antonio, capaci di imporsi al termine di match impegnativi e combattuti. A completare il trionfo, Luigi Garruto, che ha lottato con determinazione fino alla fine, conquistando il secondo posto e portando a casa un argento che vale come una vittoria.

Tutti e cinque gli atleti hanno superato brillantemente le fasi eliminatorie delle scorse settimane, dimostrando preparazione, tecnica e spirito di sacrificio.

Obiettivo Mondiali: gli atleti difenderanno i colori dell’Italia

Grazie ai risultati ottenuti, gli atleti del Team Iurizzi si sono qualificati per rappresentare l’Italia al prossimo Campionato del Mondo WTKA, in programma a Massa Carrara nell’ultima settimana di ottobre 2025. Con loro saliranno sul ring anche l’orgoglio e i colori delle loro comunità di origine: Orta Nova, Carapelle, Stornara e Cerignola.

Un traguardo che premia anni di lavoro e passione, e che rilancia la kick boxing come disciplina in continua crescita anche in Capitanata.