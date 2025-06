Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e per chi lavora ogni giorno con i giovani talenti del pallone. Giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, a Foggia, presso Villa Althea Ricevimenti (Tratturo Camporeale km 0,500), si terrà un incontro speciale con Beppe Signori, uno dei calciatori più amati e iconici del panorama italiano.

L’iniziativa, promossa dall’ASD Gioventù Sportiva, è rivolta a tecnici e istruttori del Settore Giovanile e rappresenta un’occasione formativa e di confronto su tematiche tecniche e metodologiche legate alla crescita dei giovani calciatori. L’obiettivo è quello di offrire spunti di riflessione e strumenti pratici per migliorare il lavoro quotidiano con le nuove generazioni di atleti.

Un evento formativo per il calcio del futuro

La partecipazione all’evento è gratuita, ma a causa dei posti limitati è necessario accreditarsi tramite WhatsApp al numero 389 6665706. Durante l’incontro, Signori condividerà esperienze e riflessioni maturate nel corso della sua straordinaria carriera, offrendo il proprio punto di vista su come accompagnare e far crescere i giovani nel rispetto dei valori dello sport.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative portate avanti dall’ASD Gioventù Sportiva per la valorizzazione delle figure professionali che operano nel settore calcistico giovanile, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione della formazione continua e del dialogo tra professionisti.

Un momento di sport, cultura calcistica e passione condivisa, con uno dei grandi protagonisti del calcio italiano.