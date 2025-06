La Prefettura di Foggia ha annunciato un piano straordinario di potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della stagione estiva. Le misure, discusse nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dell’11 giugno, coinvolgono le forze dell’ordine in azioni mirate a garantire la sicurezza nei centri urbani e nelle mete balneari della provincia, da Manfredonia a Vieste, fino al cuore del Gargano.

L’obiettivo è assicurare una cornice di piena sicurezza sia ai residenti che ai numerosi turisti attesi nei prossimi mesi. Il piano prevede controlli specifici per contrastare lo spaccio di stupefacenti, la vendita di alcolici ai minori e le emissioni sonore fuori norma nei lidi e nei locali notturni.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla cosiddetta “mala movida”, al degrado urbano e agli episodi di criminalità durante l’intero arco della stagione. Ai sindaci è stata suggerita l’adozione di ordinanze per regolare gli orari di chiusura e la diffusione sonora, diversificandoli nei fine settimana e nei centri abitati più sensibili.

Inoltre, saranno intensificati i controlli sul rispetto delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche e sulla regolarità dei titoli autorizzativi per le attività pubbliche.

Sul fronte sanitario, la Direzione Generale della ASL Foggia ha presentato un piano di rafforzamento degli organici per far fronte all’incremento di residenti e turisti. Coinvolti anche il Policlinico di Foggia e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per garantire la continuità assistenziale nei periodi di maggiore affluenza.

La Prefettura ha sottolineato come tutte le azioni rientrino in una strategia coordinata, frutto della collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e istituzioni sanitarie.