Il 14 giugno ricorrerà il 50esimo anniversario dell’omicidio di Luisa Fantasia, originaria di San Severo, vittima a Milano di una vendetta trasversale della mafia per colpire suo marito Antonio Mascione, all’epoca giovane carabiniere del Reparto Investigativo, impegnato sotto copertura nel capoluogo lombardo in operazioni mirate a colpire la rete del traffico di sostanze stupefacenti.

A Foggia, nell’aprile 2021 una mozione approvata in Consiglio comunale ha avviato la procedura di intitolazione di uno spazio a sua memoria nella nostra città, e nel maggio 2023 la Commissione straordinaria con una delibera ha proposto di intitolarle il piazzale all’interno dell’area dell’ex ippodromo di fronte al comando provinciale dei Carabinieri, con la seguente declaratoria: ‘Luisa Fantasia – 1943/1975 -Vittima di mafia’.

L’attuale amministrazione ha ereditato questo procedimento di intitolazione e intende portarlo a compimento, nello spazio individuato ai Campi Diomedei che avrebbe una valenza fortemente evocativa. A tal riguardo ha formalmente inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia il dettaglio e il render dei due cartelli commemorativi che raffigurano l’ubicazione e l’inserimento di contesto. Le targhe sono state già predisposte nelle scorse settimane e l’Amministrazione contava di scoprirle proprio in occasione di questa importante commemorazione: tuttavia questo passaggio potrà essere perfezionato solo a seguito dell’emissione del Decreto prefettizio per il riconoscimento dello status di ‘vittima di mafia’ o ‘vittima della criminalità organizzata’, per il quale è stata interessata la Prefettura di Foggia che sta eseguendo verifiche ed accertamenti sia inerenti l’eventuale emissione in epoca passata, che -in difetto- la prossima emissione.

Inoltre, sono in avanzato stato di definizione anche le procedure per la realizzazione nel medesimo luogo di un monumento commemorativo in memoria di Luisa Fantasia, la cui realizzazione sarà curata da uno scultore locale, docente dell’Accademia di Belle Arti.

Nell’attesa di questi ultimi step, la sindaca e l’amministrazione tutta ricordano con partecipazione e commozione una donna uccisa con ferocia aberrante davanti alla sua bambina di appena 18 mesi, imperitura testimonianza di coraggio e lealtà verso la sua famiglia e il nostro Stato fondato sul diritto, sulla legalità e sulla giustizia.