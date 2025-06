Il mondo della disabilità in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, sui luoghi di Padre Pio. Su invito dell’associazione “Gli Amici di San Pio” presieduta dal dinamico Graziano Leuzzi, tantissimi ragazzi provenienti da diverse località d’Italia si sono riuniti per fare il punto della situazione su un tema che purtroppo vive ancora di problemi. Sono tanti i diritti negati a chi vive quotidianamente la fragilità.

“Un evento voluto dalla nostra associazione per dimostrare al mondo intero che la fede, la spiritualità e l’inclusione possono viaggiare di pari passo. Il messaggio che è partito da San Giovanni è che non dobbiamo costruire muri ma ponti. Purtroppo le barriere architettoniche sono ancora un muro da abbattere, e con esse le barriere culturali. In provincia di Foggia? Di più. Continuiamo a pretendere i nostri diritti. Basta a negoziare, andiamo direttamente nei tribunali. Siamo stanchi di trovare ascensori che non arrivano al piano -1, mense scolastiche non accessibili, servizi sanitari off limits. Tutto molto grave. Chiediamo pari diritti e pari opportunità. Fortunatamente c’è chi ci pensa: Padre Franco Moscone in questi giorni ci ha donato un’ambulanza. Un regalo grande per la nostra associazione”.