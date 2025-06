Una coppia del Foggiano è pronta a sbarcare a Temptation Island, seguitissima trasmissione televisiva dell’estate di Mediaset. Sono due avvocati, Alessio, 39 anni e Sonia, 48 anni. Quest’ultima, Sonia Mattalia, originaria di Orta Nova, è nota a Foggia per aver fatto parte in passato del cda di Amgas.

È stata la prima coppia ad essere presentata sui canali social del programma in attesa della messa in onda prevista a luglio. “Ho scritto io a Temptation Island perché il nostro rapporto è turbolento – ha spiegato Alessio -. Le mie giornate sono un mix di emozioni negative che mi fanno soffrire”.

Lei ha ribattuto: “Avrei dovuto scrivere io perché negli ultimi due anni c’è stato un allontanamento da parte sua che mi fa dubitare del suo amore nei miei confronti. Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente. L’ho anche aiutato quando è diventato avvocato ed esercita in casa mia. In passato mi sono sentita usata in un’altra relazione ed ora non voglio più sbagliare”. La coppia promette scintille.