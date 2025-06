Una tragedia silenziosa ha colpito questa mattina la città di Foggia. Il corpo senza vita di un uomo anziano è stato ritrovato all’interno della sua abitazione in via Ordona Lavello, dove si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri allertati dai vicini, preoccupati dal cattivo odore. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Possibile dramma della solitudine dietro l’episodio, un fenomeno che colpisce sempre più persone in età avanzata, spesso dimenticate o prive di un’adeguata rete di supporto, soprattutto nei mesi estivi, quando il senso di abbandono si fa più profondo.

Al momento, le cause del decesso non sono ancora state accertate con certezza. Gli investigatori dell’Arma hanno messo sotto sequestro l’abitazione per i rilievi e l’ascolto di eventuali testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna pista è esclusa, anche se al momento l’ipotesi più probabile è quella di un decesso per cause naturali aggravate dall’isolamento.