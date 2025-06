Lucera, Capitale Puglia Cultura 2025, sbarca a Monaco di Baviera per raccontare la sua storia millenaria, la ricchezza del suo patrimonio culturale e il fascino dei suoi paesaggi ai tour operator e agli operatori economici tedeschi. La città sarà protagonista della rassegna internazionale “Foggia-Monaco: Stupor Mundi”, che punta a rafforzare i legami culturali ed economici tra la Capitanata e il mondo tedesco, celebrando l’eredità federiciana e le eccellenze locali.

A rappresentare Lucera ci sarà il sindaco Giuseppe Pitta, accompagnato dal presidente della Camera di Commercio Giuseppe Di Carlo, insieme ai colleghi dei Comuni foggiani che condividono la memoria storica dell’imperatore Federico II, figura centrale del progetto e simbolo di una Capitanata da riscoprire e valorizzare.

Un volo per il rilancio del territorio

“È un’opportunità strategica per la nostra comunità e per le nostre aziende, particolarmente del settore agroalimentare, quella che ci è offerta dall’attivazione del collegamento aereo Foggia-Monaco”, ha dichiarato il sindaco Pitta. Il riferimento è al nuovo volo che collega direttamente la provincia di Foggia alla Baviera, facilitando flussi turistici e commerciali che possono rappresentare una spinta decisiva per l’intero territorio.

Cultura, gusto e bellezza: l’offerta della Capitale 2025

L’iniziativa arriva in una fase di forte slancio per Lucera, già protagonista di numerosi eventi culturali previsti dal calendario di “Capitale Puglia Cultura 2025”, un riconoscimento che ha acceso i riflettori sull’intera area dei Monti Dauni. “È una felicissima coincidenza con l’avvio delle attività culturali che caratterizzano il programma – ha aggiunto Pitta –. Abbiamo l’opportunità di promuovere il nostro territorio come meta di viaggio, offrendo proposte affascinanti e gustose, che uniscono bellezza, storia e sapori”.

L’evento a Monaco sarà quindi l’occasione per attrarre nuovi visitatori e presentare Lucera e la Capitanata come destinazione turistica integrata, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze locali e su una narrazione identitaria forte, legata alla figura di Federico II e all’unicità del patrimonio storico-artistico del territorio.

“Lucera e i lucerini non vedono l’ora di accogliere i viaggiatori provenienti da Monaco, come dalle altre città, regioni e nazioni connesse alla Capitanata grazie ai voli da e per l’aeroporto di Foggia”, ha concluso il primo cittadino. Un invito aperto, tra cultura e ospitalità, per un 2025 che si annuncia da protagonista.