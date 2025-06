Per dieci giorni Foggia sarà al centro della scena damistica mondiale. Dal 13 al 22 giugno, il capoluogo dauno ospiterà “La Città della dama”, un evento che riunisce due tra le più importanti competizioni internazionali di questa disciplina: il Campionato del Mondo di Dama Inglese specialità 3-move e il Campionato Italiano a squadre di Dama Italiana.

Organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Dama Foggia, la manifestazione ha ricevuto il pieno sostegno della Federazione Italiana Dama, della Regione Puglia e del Comune di Foggia, configurandosi non solo come evento sportivo ma anche come motore di promozione culturale e territoriale.

Il mondiale tra Orsara e Foggia

Il cuore pulsante dell’evento sarà la sfida per il titolo mondiale, che vedrà protagonista l’Italia con il Gran Maestro Sergio Scarpetta, chiamato a difendere l’alloro contro lo sfidante sudafricano Melikaya Nonyukela. Le fasi iniziali della sfida si svolgeranno a Posta Guevara, nel territorio di Orsara di Puglia, mentre le fasi conclusive e decisive saranno ospitate nella cornice insonorizzata della Multisala Città del Cinema di Foggia, location ideale per garantire la massima concentrazione degli atleti.

Campionato Italiano a squadre e oltre

In contemporanea al mondiale, Foggia ospiterà anche il Campionato Italiano a squadre di Dama Italiana, evento che richiamerà formazioni da tutta Italia. Sarà un’occasione unica per assistere a partite di alto livello tecnico e vivere un’atmosfera di sport e confronto.

Ma “La Città della dama” non si limiterà all’agonismo: numerose le iniziative collaterali pensate per coinvolgere la cittadinanza e promuovere valori come lo sport per tutti, il benessere psicofisico, la sensibilizzazione su corretti stili di vita e la lotta alla violenza. Al centro dell’attenzione anche il 1522, numero antiviolenza promosso per ricordare l’importanza di strumenti di tutela e supporto nei momenti di difficoltà.

La presentazione alla città

L’iniziativa sarà ufficialmente inaugurata giovedì 12 giugno con una conferenza stampa presso la Pinacoteca Il 9cento in via Ferrante Aporti a Foggia. Tra gli ospiti dell’incontro, il presidente dell’ASD Dama Foggia Alessandro Solazzo, il rappresentante della Federazione Luca Iacovelli e l’assessore comunale allo sport Mimmo Di Molfetta.

Con il suo importante indotto e l’alta partecipazione prevista, “La Città della dama” rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa essere leva di sviluppo territoriale, culturale e sociale. Foggia, ancora una volta, si prepara ad accogliere il mondo.