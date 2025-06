Lo scorso venerdì 6 giugno si è tenuto alla Pinacoteca Il 9Cento il secondo e ultimo momento di animazione territoriale con le associazioni e la cittadinanza attiva, finalizzato all’elaborazione di una proposta progettuale che l’Area 8 Rigenerazione Urbana del Comune di Foggia, su indirizzo dell’Assessorato all’Ambiente, candiderà ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente l’attuazione della Rete Ecologica Regionale, a valere sulla sub Azione 2.13.1. Priorità II Economia Verde-Azione 2.13 Interventi di infrastrutturazione verde del territorio.

Il progetto, illustrato nei dettagli dall’architetta Egizia Gasparini, è mirato alla rinaturalizzazione della vasta area del Parco naturale regionale Bosco Incoronata, al ripristino dei corridoi ecologici sulla base del paleo-alveo del Cervaro, alla riqualificazione delle aree di parcheggio e pic nic, e al potenziamento delle azioni informative ed educative. Senza sovrapposizione con interventi e progetti già avviati in parallelo attraverso precedenti azioni – quelli per la riqualificazione di Masseria Giardino e Palazzo D’Avalos – ma cercando di ampliare il lavoro da svolgere per sostenere concretamente il potenziamento della continuità ecologica e la valorizzazione dell’area di particolare pregio naturalistico, paesaggistico, culturale, storico e ambientale. Significativo e costruttivo il contributo apportato da Gian Maria Gasperi e da tutti gli esponenti del mondo ambientale intervenuti, come sottolineato dagli assessori all’Ambiente Lucia Aprile e ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, e dalla dirigente dell’Area 8 Alessia Cordisco.