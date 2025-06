Ore di ansia e apprensione a Monte Sant’Angelo per la scomparsa di Jeremiah Mauro Simonetti, 16 anni, visto per l’ultima volta nel pomeriggio di sabato 7 giugno intorno alle 16:00 nei pressi della comunità “La Perla”, dove il ragazzo era ospite.

Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Secondo quanto riferito, Jeremiah è alto circa 1 metro e 75, e al momento della scomparsa indossava bermuda di jeans e una maglietta. La sua uscita improvvisa e l’assenza di contatti successivi hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

L’appello della famiglia

A diffondere la notizia sono stati i familiari del ragazzo, in particolare la madre, che lancia un appello urgente alla cittadinanza chiedendo collaborazione e condivisione. Chiunque avesse informazioni utili o pensi di averlo avvistato, è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure a chiamare direttamente la madre al numero 342/7752205.

Mobilitate le forze dell’ordine

Le ricerche sono in corso, coordinate dalle forze dell’ordine che stanno setacciando il territorio del Gargano con l’aiuto di unità specializzate. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma l’obiettivo prioritario è ritrovare il ragazzo in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Una comunità in allarme

A Monte Sant’Angelo la notizia ha subito creato forte preoccupazione. In tanti si stanno mobilitando per condividere l’appello sui social, esortando alla massima vigilanza in tutta la zona. In un momento così delicato, la comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando che il giovane possa essere rintracciato presto e che tutto si risolva nel migliore dei modi.

Chiunque abbia notizie, anche apparentemente marginali, è invitato a non sottovalutarle e a segnalarle tempestivamente. Ogni informazione può essere decisiva.