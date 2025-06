A partire dal 26 luglio 2025 inizieranno ufficialmente le operazioni di trasferimento delle attività dall’ospedale San Giacomo di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, in contrada Sant’Antonio d’Ascula. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sottolineando l’importanza dell’opera come “infrastruttura strategica per tutta la regione”.

In occasione dell’avvio del trasferimento, sarà organizzato un evento di inaugurazione e presentazione dei serviziofferti dalla nuova struttura ospedaliera, che rientra nella rete sanitaria della Asl di Bari e punta a garantire un’assistenza ospedaliera di eccellenza, in linea con i più avanzati standard sanitari e tecnologici.

Un ospedale tra innovazione e sostenibilità

Il nuovo ospedale si estende su 178.000 metri quadri di superficie e ne occupa circa 63.000, distribuiti su tre livelli, per un volume complessivo di 295.000 metri cubi. La struttura potrà contare su 299 posti letto, 150 camere di degenza, 9 sale operatorie (inclusa una per emergenze e una per ortopedia), 742 posti auto e un impianto fotovoltaico da 915 kWp, progettato per ridurre i consumi energetici del 30% rispetto agli standard tradizionali.

Architettonicamente, l’ospedale si distingue per il perfetto inserimento nel paesaggio circostante, tra mare e ulivi secolari, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’integrazione nel territorio.

Tecnologie all’avanguardia e servizi per il territorio

Sul piano sanitario, il nuovo ospedale sarà dotato di apparecchiature di ultima generazione: 10 sale diagnostiche con 3 Tac, 2 risonanze magnetiche, 2 radiografie digitali, 2 mammografi, 2 ecografi, oltre a strumentazioni dedicate al Pronto Soccorso, tra cui una sala Tac, due RX e un’ecografia.

Completano l’offerta sanitaria:

14 posti letto per Osservazione breve intensiva (OBI)

32 postazioni per Day service e Dialisi

Un blocco parto con 3 sale parto/travaglio , 1 sala parto in acqua e una per emergenze ostetriche attiva h24

3 sale per Endoscopia , 2 per Cardiologia , 3 per chirurgia ambulatoriale e 2 per chirurgia laser

Un nido aziendale per il personale sanitario e le famiglie

Un presidio per due province

Il nuovo presidio ospedaliero, atteso da anni, servirà un bacino di utenza di oltre 260.000 persone, coprendo in maniera integrata i territori delle province di Bari e Brindisi, in particolare i comuni di Monopoli e Fasano. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2025.

“Si tratta di un’opera unica per concezione e funzionalità — ha dichiarato Michele Emiliano — che segna un passaggio decisivo per la sanità pugliese. Non è solo un ospedale nuovo, ma un modello di sanità moderna, accessibile, sostenibile e di qualità”.