Da otto mesi non si hanno più notizie di Gennaro Fiscarelli, il 32enne cerignolano scomparso nel nulla il 5 ottobre 2024, una data che per la sua famiglia rappresenta l’inizio di un incubo ancora senza risposte. Da quel giorno, il giovane ha fatto perdere ogni traccia e le ricerche, pur intense, non hanno ancora portato a nessun esito concreto.

La vicenda è tornata alla ribalta nazionale grazie a un approfondimento della trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai3, che si è occupata del caso lanciando un nuovo appello per ottenere elementi utili alle indagini. La famiglia Fiscarelli, sostenuta da amici e conoscenti, continua a sperare e a cercare la verità, chiedendo a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di non restare in silenzio.

Ricerche senza sosta e indagini in corso

Fin da subito, forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche nelle campagne e nelle zone periferiche attorno a Cerignola. Al momento, però, non sono emersi indizi rilevanti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e vagliando ogni possibile testimonianza riferita ai giorni precedenti la scomparsa.

“Non ci arrenderemo – dicono i familiari – ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe fare la differenza”.

Appello alla cittadinanza

Le autorità invitano chiunque possa fornire informazioni a contattare i numeri delle forze dell’ordine o a rivolgersi direttamente alla redazione di “Chi l’ha visto?”, che continua a raccogliere segnalazioni da tutta Italia. La speranza resta quella di riabbracciare Gennaro, o almeno di fare luce su ciò che è accaduto in quel maledetto sabato d’inizio ottobre.

Intanto, Cerignola resta con il fiato sospeso, stretta attorno a una famiglia che da mesi aspetta risposte.