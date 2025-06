A pochissimi giorni dalla pubblicazione della notizia, è stata tagliata tutta l’erbaccia che avvolgeva il campo di calcio della chiesa di San Ciro a Foggia. Soddisfatto Maurizio Marrese del WWF locale: “Mi fa piacere che i social ogni tanto svolgano un servizio utile alla comunità”.

Proprio l’ambientalista aveva lanciato l’allarme ricordando la memoria di un luogo iconico della città ma dimenticato: “Un semplice spiazzo, ma quanti campioni ha visto correre su quel campo”. E in effetti, in quello spazio passarono calciatori come Signori, Baiano, Rambaudi, Shalimov, Petrescu, Mancini, Kolyvanov, e in anni più recenti anche Stroppa, Roy, Chamot, Di Biagio, Seno. Gente che ha fatto la storia del Foggia.