Tutto è pronto per la terza edizione di “Cur in campo”, in programma allo stadio Pino Zaccheria di Foggia nella serata di oggi. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere un sogno, scendendo in campo al fianco di vere e proprie leggende del calcio italiano e al tempo stesso anche chi sarà sugli spalti potrà assistere a una serata unica.

Da poco si è conclusa la conferenza stampa, con Francesco Totti vera star. L’ex capitano della Roma ha ricordato la sua prima partita allo Zaccheria, il rapporto con Zeman e con il pubblico foggiano. Alla conferenza sono intervenuti anche Fabio Quagliarella, Stefano Fiore, Christian Panucci, Vincent Candela, Simone Tiribocchi, Marco Amelia e Stefano Sorrentino che a causa di un infortunio sarà sostituito tra i pali dal foggiano Botticella.