Un mese di maggio all’insegna del controllo capillare del territorio in città e provincia, con numeri che testimoniano l’intensificazione dell’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione della criminalità. Sono 72 i servizi straordinari di controllo messi in campo e 8 le operazioni ad alto impatto realizzate in collaborazione con le altre forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e presenza istituzionale, soprattutto nelle aree più sensibili.

Nel dettaglio, dei 72 servizi straordinari, 21 si sono svolti nella città di Foggia, 25 a Cerignola, 12 a San Severo, 9 a Manfredonia e 5 a Lucera, con un’attenzione mirata ai contesti urbani più esposti al degrado sociale o alla presenza di fenomeni criminali. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle zone frequentate da giovani, per garantire una maggiore percezione di sicurezza.

Oltre 20mila persone identificate

I numeri parlano chiaro: sono state identificate 20.522 persone, controllati 10.219 veicoli, arrestati 41 soggetti e denunciati altri 56. Sequestrati complessivamente 679 grammi di droga, tra cannabinoidi e cocaina, a conferma di un’attività incisiva anche sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività, come sottolinea la Polizia, rientrano in una strategia di presenza visibile e attiva delle forze dell’ordine sul territorio, capace di generare un segnale forte e concreto alla cittadinanza, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e nella loro capacità di tutela.

Attivo anche YouPol per le segnalazioni

La Polizia ricorda infine che è sempre possibile segnalare episodi di degrado o criminalità in forma anonima tramite l’applicazione YOUPOL, riservata a casi non urgenti, mentre per le emergenze resta indispensabile contattare il 112 NUE.

Un mese, quello appena concluso, che mostra un’attività operativa intensa e diffusa, tesa a riconquistare sicurezza e legalità in territori spesso sotto pressione.