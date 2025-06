L’avvio del collegamento diretto Bari–New York, accolto ieri con toni trionfalistici dal presidente della Regione Michele Emiliano e dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, non ha lasciato indifferente l’opposizione. A intervenire duramente è Paolo Pagliaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo de “La Puglia Domani”, che in una nota contesta quella che definisce “l’ennesima prova di squilibrio nei servizi aeroportuali a favore esclusivo del capoluogo regionale”.

Pagliaro non usa mezzi termini: “Siamo abituati a questa narrazione, ma non ci rassegniamo. Ogni volta che si annuncia una nuova rotta, è sempre da Bari e solo da Bari. Ora si parla persino di un volo diretto con il Canada, ma anche questo, manco a dirlo, parte solo dal ‘Karol Wojtyła’. E intanto Brindisi e Foggia restano sistematicamente escluse da ogni strategia di sviluppo”.

“Altro che Puglia, è solo festa per Bari”

Il consigliere attacca frontalmente anche le dichiarazioni del governatore Emiliano: “Parla di giornata storica per la Puglia, ma sarebbe stato più onesto dire giornata storica per Bari. Non si può continuare a vendere come risultato regionale ciò che ha effetti solo su una parte del territorio. Gli altri restano a bocca asciutta”.

Non risparmia critiche nemmeno ad Antonio Vasile, numero uno di Aeroporti di Puglia: “Anche lui barese, anche lui proprietario di strutture ricettive a Bari, si autocelebra per aver reso la rete aeroportuale pugliese un riferimento nel Mediterraneo. Ma quale rete? I fatti dicono che si incentiva soltanto Bari, e che gli altri scali restano nell’ombra”.

L’accusa: “Spostano i flussi turistici da Salento e Gargano a Bari”

Secondo Pagliaro, la politica industriale della società aeroportuale regionale è miope e danneggia gravemente lo sviluppo di aree turistiche come il Salento e il Gargano: “Concentrando tutti i voli su Bari si stanno dirottando forzatamente i flussi turistici che sarebbero naturalmente diretti verso il tacco della Puglia e le aree del nord della regione. Così si indebolisce l’attrattività del territorio e si penalizzano intere economie locali”.

“Non è vittimismo, ma realismo”

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia tiene a precisare: “Non siamo contro Bari, chiediamo solo equità. Non possiamo continuare a tollerare politiche che oscurano il resto della regione. È ora che anche Brindisi e Foggia abbiano opportunità di crescita concreta attraverso rotte aeree dedicate e strategie di valorizzazione coerenti”.

La polemica non è nuova, ma si riaccende in un momento di forte attenzione sulla mobilità internazionale della Puglia, e mentre si attende l’annuncio ufficiale del nuovo volo per il Canada, anch’esso previsto esclusivamente da Bari. Per Pagliaro, è solo l’ennesima conferma di un “centralismo aeroportuale dannoso e miope”, da invertire al più presto.