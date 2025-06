“È un fenomeno in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024 su cui ci stiamo impegnando molto”. Così il comandante provinciale di Foggia dei carabinieri, colonnello Michele Miulli, oggi in occasione dei festeggiamenti per il 211/o anniversario della fondazione dell’Arma in riferimento al fenomeno dei furti di auto in aumento su tutto il territorio della provincia di Foggia.

“Abbiamo raccolto – ha aggiunto – numeri importanti sul fronte del contrasto, ma ci rendiamo conto che dobbiamo fare di più. Abbiamo attività di indagine che stiamo portando avanti e siamo fiduciosi di poter ottenere risultati molto più soddisfacenti”.

Quest’anno l’anniversario è stato festeggiato in piazza Cavour, in pieno centro cittadino. “I carabinieri in piazza – ha continuato il comandante provinciale – dicono alla gente di starci vicino e di avere fiducia in noi. Chiediamo di venire da noi ad esprimere quelli che sono i loro problemi, dubbi, preoccupazioni perché noi abbiamo bisogno di stare loro vicini e accompagnare i cittadini nel riscatto collettivo di questa terra”.

Sul contrasto al fenomeno mafioso, la quarta mafia, presente nel territorio della Capitanata, “siamo ad un ottimo punto rispetto a tre anni fa quando mi sono insediato. Oggi ci sono 10 collaboratori di giustizia in più. Quindi questo significa che abbiamo lavorato, ma dobbiamo continuare nell’azione di contrasto di concerto con le altre forze di polizia e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria”.

Il colonnello Miulli è intervenuto anche sul fenomeno delle truffe agli anziani, soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui spesso gli anziani restano soli e divengono facili prede di truffatori. “Le truffe agli anziani sono un altro fenomeno criminoso in aumento. All’azione di contrasto abbiamo affiancato protocolli informativi verso la cittadinanza. La collaborazione delle vittime in questo ambito è davvero molto importante”, ha concluso. (Ansa)