Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la litoranea che collega Tricase Porto alla marina di Andrano, nel Salento. A perdere la vita è stato Antonio Pecoraro, 62 anni, originario di Taurisano, in sella alla sua Ducati.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo una curva quando la sua moto si è scontrata con lo specchietto retrovisore di una Volkswagen Golf proveniente dal senso opposto. L’urto è stato fatale: Pecoraro è stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo.

L’automobilista non si ferma, poi si costituisce

Dopo l’impatto, l’automobilista alla guida della Golf non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la marcia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato immediatamente le ricerche del conducente.

Poche ore dopo, l’uomo si è presentato spontaneamente in caserma, spiegando di non essersi accorto che il motociclista era caduto dopo il contatto con lo specchietto. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e sottoposto ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.