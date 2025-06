Nel giorno in cui l’Italia celebra i valori fondanti della Repubblica – libertà, giustizia e democrazia – l’Associazione foggiana Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti ha voluto rendere omaggio a una figura simbolo dell’impegno civile e religioso del nostro tempo: Don Antonio Coluccia, al quale rivolge pubblicamente un sentito augurio di buon compleanno.

Nella nota diffusa a firma del direttivo e del segretario Antonio Belluna, il sacerdote viene definito “testimone del Vangelo, custode della legalità, forza di coesione per l’Italia”, con parole cariche di affetto e ammirazione. La sua è una presenza radicata nei territori più difficili del Paese, dove rappresenta un punto di riferimento per chi combatte le mafie e difende la dignità degli ultimi.

“Don Antonio è una voce libera e coraggiosa contro ogni forma di criminalità organizzata – scrive l’associazione – un faro di speranza e legalità per intere comunità”. Il suo operato viene indicato come esempio di “sacerdozio incarnato nel servizio, nella denuncia e nella costruzione concreta del bene comune”.

L’Associazione Panunzio, che porta il nome dell’imprenditore foggiano assassinato per il suo rifiuto del pizzo, riconosce nel sacerdote un alleato nella battaglia per un’Italia più giusta, e sottolinea come la sua figura oggi rappresenti un baluardo di coesione morale e civile, capace di ispirare e risvegliare coscienze.

“Buon compleanno Don Antonio – si legge in chiusura – e grazie per essere ogni giorno testimone instancabile di fede, giustizia e umanità”. Gli auguri sono firmati da Dimitri Cavallaro Lioi, Giovanna Belluna Panunzio, Michele Panunzio, Antonio Belluna e tutti i soci dell’associazione.