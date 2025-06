113 persone hanno raccolto l’invito dell’assessorato alla Cultura e dell’amministrazione comunale e si sono recate in visita ieri mattina al Museo Civico d iFoggia, approfittando dell’opportunità dell’ingresso libero in adesione alla “Domenica al Museo” lanciata dal ministero della Cultura, che verrà replicata ogni prima domenica dei mesi successivi. ‘Il rilancio del Museo Civico e la centralità complessiva della cultura e dei suoi preziosi contenitori nella nostra città sono prioritari per la nostra amministrazione” sottolinea la sindaca Maria Aida Episcopo.

“Ringrazio il personale che lavora con passione e dedizione e i cittadini che in un giorno festivo hanno scelto di dedicare ore del proprio tempo alla scoperta di un patrimonio che cercheremo di fare conoscere e scoprire anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie. Il riscontro significativo ottenuto anche oggi ci spinge a premere decisamente sull’acceleratore e correre verso gli obiettivi che vogliamo ottenere, grazie anche al sostegno della Regione Puglia e alla Soprintendenza” le parole dell’assessora Alice Amatore.