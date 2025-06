Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, in sinergia con l’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale di Foggia e l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Notarangelo-Rosati Giannone-Masi”, ha promosso e organizzato la prima edizione delle Olimpiadi Provinciali di Economia Aziendale, che si terranno il 3 giugno 2025, ore 9,00, presso l’Aula Magna “Valeria Spada” del Dipartimento di Economia.

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Foggia, intende promuovere lo studio dell’Economia Aziendale, incentivare l’approfondimento delle competenze economico-gestionali e valorizzare il merito scolastico. Si inserisce a pieno titolo tra le attività di orientamento in ingresso promosse dal Dipartimento, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo scolastico, l’università, le professioni ordinistiche e il tessuto economico locale.

“Questa prima edizione delle Olimpiadi – dichiara Nunzio Angiola, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico – nasce dalla convinzione che la collaborazione tra scuola, università, imprese e professioni ordinistiche sia il motore più efficace per formare giovani consapevoli, competenti e pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. Le Olimpiadi rappresentano un unicum a livello nazionale e sono non solo un’occasione di confronto tra studenti e istituti, ma anche un momento per avvicinare le nuove generazioni alla cultura d’impresa, all’etica economica e alla sostenibilità gestionale”.

A testimonianza della valenza formativa dell’iniziativa, è previsto il conferimento di sette assegni di studio, 4 del valore di 500 euro e 3 sel valore di 300 euro, messi a disposizione grazie al generoso contributo di attori chiave del sistema economico e professionale locale: Confcooperative Foggia ha finanziato 1 premio; Confindustria Foggia ha stanziato 3 premi; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia ha assegnato 3 premi.

Un segnale concreto di attenzione verso i giovani e di alleanza educativa tra scuola, università e mondo del lavoro.

Parteciperanno alla competizione 244 studenti provenienti da tutta la provincia.

Il bando e il regolamento completo delle Olimpiadi sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia:

🔗 https://www.economia.unifg.it/it/tutte-le-iniziative/olimpiadi-di-economia-aziendale