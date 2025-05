Racconti, tradizioni ed emozioni hanno fatto da contorno all’ultimo appuntamento del progetto “A pranzo con i nonni”, per l’anno scolastico 2024/2025. Protagonisti dell’iniziativa, promossa da ASL Foggia, sono stati gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di San Marco in Lamis e gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.

Il progetto, nato con l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza tra giovani e anziani attraverso la cucina, è stato portato avanti attraverso una serie di appuntamenti tematici, in occasione di ricorrenze come Natale, San Valentino, Carnevale e la Festa del Papà. La preparazione del pranzo, infatti, è un gesto che ricorda e mantiene vivo il legame tra generazioni. L’ultimo “Pranzo con i nonni” per questo anno scolastico, si è svolto oggi 30 maggio 2025.

A coordinare il progetto, Carla Villani, referente dei Servizi Sociali Distrettuali; Michele Ciavarella, direttore del Presidio Territoriale Assistenziale; Carmen Ritrovato, responsabile della RSA e Luigi Talienti, dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di San Giovanni Rotondo.

Tutti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e per il coinvolgimento attivo sia degli ospiti della struttura che degli studenti, sottolineando il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

A rendere la giornata ancora più emozionante, la videochiamata tra un ospite della RSA di San Marco in Lamis e i parenti che vivono in Australia, resa possibile grazie a un nipote in visita nella Residenza Sanitaria Assistenziale. Dall’Australia, quindi, i familiari hanno potuto partecipare alla giornata, azzerando le distanze. A conclusione del pranzo, agli studenti sono stati consegnati gli attestati di formazione con il riconoscimento dei crediti scolastici.

L’iniziativa “A pranzo con i nonni” riprenderà a settembre 2025, con la ripresa delle lezioni, nel solco della solidarietà intergenerazionale e della formazione integrata scuola-territorio.