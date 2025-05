La gestione del verde pubblico a Foggia finisce al centro delle critiche di Fratelli d’Italia, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Aida Episcopo, accusata di non aver garantito una programmazione efficace e puntuale degli interventi di manutenzione. A denunciarlo sono la coordinatrice cittadina del partito, Daria Cascarano, e il capogruppo in Consiglio comunale, Claudio Amorese, in una nota diffusa il 30 maggio.

“Una città soffocata dall’incuria”

Secondo FdI, solo negli ultimi giorni si sarebbe proceduto allo sfalcio dell’erba in alcune zone della città, dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini e dei consiglieri. Il quadro descritto è quello di una città soffocata dall’incuria: erbacce, rifiuti e insetti infestano parchi, marciapiedi, aiuole e aree pubbliche, minando non solo il decoro urbano, ma anche la vivibilità e la salute pubblica.

“La situazione di degrado – sottolineano Cascarano e Amorese – è evidente ovunque: nel centro cittadino, in periferia, nelle borgate e lungo la nuova orbitale. Gli interventi straordinari dovevano essere programmati con criterio, e invece si interviene solo in risposta all’emergenza”.

Le borgate come “terre di nessuno”

Uno dei punti più critici riguarda le borgate di Incoronata, Segezia e Cervaro, che, nonostante un emendamento approvato all’unanimità in Consiglio comunale lo scorso 7 marzo, non sarebbero mai state inserite nel servizio di manutenzione del verde.

“È inaccettabile – denuncia Claudio Amorese – che un sito come Borgo Incoronata, sede di un noto santuario, di un presidio del 118, di aziende e residenti, venga ignorato. Le borgate sono trattate come realtà di serie B, con carenze evidenti nei servizi essenziali: rifiuti, illuminazione, trasporti, strade, perfino numeri civici”.

Scadenza del contratto e richieste per il nuovo appalto

Con il contratto in vigore ormai prossimo alla scadenza, Fratelli d’Italia chiede un cambio di passo. Nel prossimo capitolato d’appalto, sottolineano, deve essere prevista una pianificazione rigorosa che includa tutte le aree della città, comprese periferie, borgate, Campi Diomedei e la nuova orbitale, con sfalcio dell’erba anche su marciapiedi e sedi pedonali.

FdI chiede inoltre l’attivazione urgente dei servizi di disinfestazione e deblattizzazione, considerate le alte temperature e il conseguente aumento della proliferazione di insetti, per prevenire situazioni a rischio sul piano igienico-sanitario.

“Una città più decorosa è una città più vivibile e accogliente – concludono Cascarano e Amorese – e non ci stancheremo di chiedere rispetto e dignità per tutti i cittadini di Foggia, nessuno escluso”.