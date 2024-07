Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della Provincia di Foggia (aggiornata al 4 luglio) sono ricercati più di 120 professionisti dalle imprese del territorio.

Nell’infografica elaborata ed allegata al comunicato sono riepilogati in sintesi gli annunci delle imprese del territorio di Foggia e provincia, proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per aree occupazionali: Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 6 profili; Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 46 profili; ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 5 profili; Industria, Produzione, Metalmeccanico: 8 profili; Logistica, Trasporti, Magazzini: 20 profili; Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 7 profili; Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 2 profili; Servizi finanziari/credito e assicurativi: 2 profili; Servizi socio-sanitari ed educativi: 9 profili; Servizi turistici, culturali e ristorazione: 22 profili; Collocamento mirato: 2 profili

Nel report – consultabile a questo link https://tinyurl.com/5y5t7vby – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Nell’edizione del report è disponibile una sezione che aggrega le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al Collocamento mirato. Sono richiesti: un conduttore di macchine edili/autista tra gli iscritti nelle liste di cui all’art.18 c.2 L.68/99 (categoria protetta) e un addetto alle pulizie tra gli iscritti nelle liste ex art.1 L.68/99 (disabile).

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego di Foggia e Provincia, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

I Centri per l’impiego degli ambiti di Foggia, Bat e Bari collaborano in sinergia per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO.

Nei report dei tre ambiti (report provincia di Bari e report provincia BAT) sono presenti complessivamente 821 posizioni per un totale di 378 annunci.