Trovarsi un coro davanti e poterlo dirigere. È quello che qualcuno ha potuto vivere mercoledì scorso 3 luglio 2024 grazie al flash mob a sorpresa Conduct Us organizzato dal Coro dauno U. Giordano nell’ambito delle attività del proprio ventennale.

Intorno alle 19,30 presso il Parco Campi Diomedei a Foggia i presenti si sono trovati davanti il Coro dauno U. Giordano schierato pronto ad esibirsi. Dopo qualche imbarazzo iniziale, in base alle istintive indicazioni gestuali i “novelli” direttori sono riusciti a portare a termine la conduzione della prima parte di Bohemian Rhapsody dei Queen. Si sono cimentati in molti dai più piccoli fino agli adulti ognuno rendendo il brano sempre diverso in base al proprio istinto musicale. Si sono vissuti momenti davvero speciali vista l’unicità di questa esperienza (chi nella vita si trova davanti un coro o un’orchestra da poter dirigere?) e grandi applausi ed entusiasmo hanno sempre seguito il termine di ogni ’esibizione. Il flash mob è stato replicato poi nell’isola pedonale in Corso Vittorio Emanuele II con lo stesso seguito ed entusiasmo.

Felici e soddisfatti gli organizzatori del Coro dauno U. Giordano e il suo direttore artistico M° Luciano Fiore che ha supportato i partecipanti nella loro prima esperienza da direttori di coro. “Ci sono mille modi per avvicinare le persone alla musica e al coro in particolare. Noi ci divertiamo a sperimentarli tutti” ha dichiarato lo stesso M° Fiore al termine della manifestazione.