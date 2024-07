Troppi vincoli sulla costa della Riviera Sud di Manfredonia. E monta la protesta. Diversi proprietari terrieri stanchi delle lungaggini burocratiche ma soprattutto dell’aumento di vincoli paesaggistici ed ambientali, si sono dati appuntamento sul litorale che dalla foce del Candelaro arriva a Ippocampo per manifestare rabbia e amarezza. “I nostri terreni sono soggetti a vincoli che non ci permettono di alzare un palo. E non è finita, tutti noi paghiamo le tasse su terreni classificati edificabili ma dove non ci consentono di costruire. Sapete quanti imprenditori erano disposti ad investire su questa costa? Tanti che inibiti dai numerosi vincoli sono andati a realizzare strutture turistiche nel Salento. Da noi solo degrado e abbandono. Così vogliono valorizzare la Riviera Sud?”.

Alla zps, sic e pai, è stato aggiunto un altro vincolo: oasi di protezione speciale, inserito nel Piano Faunistico Venatorio 2018-2023. “Impossibile edificare, chiediamo la soppressione di tutti questi veti che stanno bloccando il turismo a Manfredonia”. Guidato dall’avvocato Lucio Ferrara, il costituendo comitato ha presentato ricorso al Tar, respinto in prima istanza perché illegittimo, poi al Consiglio di Stato per chiedere la sospensiva che non è stata concessa. Ora non resta che la Corte Europea dei diritti dell’uomo. “Abbiamo iniziato una battaglia giudiziaria con due sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e non ci fermeremo”.