Niente campagna di scavi quest’anno sull’isolotto di Sant’Eufemia a Vieste. L’archeologo Giuliano Volpe ha spiegato a l’Immediato i motivi. “Abbiamo ritenuto che non fosse opportuno continuare a continuare gli scavi solo per qualche altro metro. Ora è giunto il momento di passare alla sistemazione dell’area, magari anche con un mezzo meccanico per il movimento della terra e per bonificare l’area. La ricerca non è finita, ma non può andare avanti se non si realizza un progetto di tutela e di valorizzazione, di fruizione e di gestione del sito. Va risolto il problema della proprietà dell’isolotto che deve necessariamente passare al Comune di Vieste, anche per candidarci ad alcuni bandi pubblici ed ottenere finanziamenti per realizzare un parco archeologico aperto a tutti. Chiedo al sindaco Nobiletti di risolvere il problema con la Marina che quest’anno non mi ha autorizzato a portare gente sull’isola anche per motivi di sicurezza”.

Da Vieste a Manfredonia dove proseguono gli scavi dell’antica Siponto. “Dal 2 settembre inizierà una importante campagna che durerà sei settimane. Vieste Manfredonia sono due campagne simili, vedo un bel collegamento, è un discorso tutto garganico che potrebbe svilupparsi sull’asse della cultura”. Il Grottone di Manaccora a Peschici? “Situazione davvero penosa, uno dei siti più importanti della preistoria e protostoria garganica in stato di abbandono e inaccessibilità. Da chi dipende? Ha lavorato sempre la Soprintendenza”.