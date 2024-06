Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Il donatore è un agente della polizia stradale in pensione, di 76 anni, originario di Trinitapoli. A dare il consenso sono state la moglie e le due figlie che hanno permesso la donazione di fegato, reni e cornee.

“Ha servito le istituzioni in vita e questo è stato il suo ultimo gesto di generosità”, le parole delle tre donne. Nelle sale operatorie hanno lavorato alternandosi l’equipe del Policlinico di Bari che ha prelevato il fegato, e quella del Policlinico di Foggia che si è occupata dei reni. Le cornee invece, sono state inviate alla Banca degli occhi di Mestre. A coordinare le operazioni è stato il referente del coordinamento donazione e trapianti della Asl Bat, Giuseppe Vitobello. Si tratta della “settima donazione multiorgano dell’anno per la Asl Bat”, afferma in una nota, Tiziana Dimatteo, direttrice generale della azienda sanitaria locale che si dice grata “al donatore e alla sua famiglia a cui va il nostro pensiero e la nostra gratitudine per aver detto un sì alla vita che continua”. (Ansa)