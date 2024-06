Deroga per gli orari delle attività commerciali dal neo sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca. Una buona notizia per i locali della movida, costretti a “silenziarsi” a mezzanotte per via di una ordinanza.

“Mercoledì mattina, giorno del mio insediamento a Palazzo San Domenico – fa sapere La Marca -, ho subito cominciato ad analizzare una questione emersa durante gli ultimi giorni di campagna elettorale. La lettera dei commercianti , con le loro preoccupazioni circa le limitazioni delle attività di intrattenimento musicale ad un orario considerato troppo restrittivo, è stata una delle prime problematiche che ho cercato, in brevissimo tempo, di risolvere. Per questo motivo, ho firmato un’ordinanza immediatamente esecutiva che deroga, in maniera espansiva, questi limiti, cercando così di tutelare sia lo sviluppo delle attività commerciali che la quiete pubblica”.

Il sindaco fa sapere che “in via sperimentale, da oggi e fino al 13 luglio, nelle zone centrali la diffusione sonora è consentita fino alle ore 00.00, mentre il venerdì e il sabato alle ore 01.00. Da Siponto a Ippocampo, invece, sarà consentita fino alle ore 01.00 tutti i giorni, mentre il venerdì e il sabato fino alle ore 02.00.

Chiedo sin da ora ai commercianti, in un patto di corresponsabilità condiviso, di non infrangere questa deroga andando oltre gli orari prestabiliti ed evidenzio, a tal proposito, che chiederò alle autorità competenti più controlli affinché gli orari siano rispettati.

Nei prossimi giorni, come già detto durante la campagna elettorale, promuoverò un tavolo permanente di concertazione – coordinato dal Comune di Manfredonia – tra attività commerciali e residenti, al fine di risolvere questa annosa questione in modo definitivo contemperando tutti gli interessi coinvolti.

Infine, comunico che nei prossimi giorni parteciperò al Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura avente ad oggetto anche il tema della movida. Solamente condividendo diritti e doveri, regole e concessioni, con la guida attenta degli amministratori, si potrà avviare una collaborazione proficua che tuteli tutti. Manfredonia non deve precludersi nessuna opportunità turistica ed economica, ma questo sviluppo dovrà sempre tenere conto, facendosene carico, del rispetto del benessere e del quieto vivere dei suoi cittadini”.