Un prestigioso risultato è stato raggiunto da una nostra concittadina, Terry Pretorino, nel corso dell’evento Titanus Classic, Mister e Miss Italia ed Europa, che si è tenuto nei giorni scorsi a Lucera,

Terry Pretorino, che frequenta la palestra Enjoy Moving del maestro Fabio Basile, si è infatti classificata al primo posto nella categoria bikini over ed è risultata tra le prime anche in altre categorie di gara.

“Rivolgo i miei personali rallegramenti e quelli dell’intera amministrazione comunale che andrà presto a comporsi – dichiara il sindaco Lidya Colangelo – alla nostra concittadina. Terry Pretorino è molto impegnata nella cura del corpo e nell’attività fisica e dimostra come l’abitudine all’esercizio, la voglia di sacrificarsi ed una vita sana possono risultare fondamentali per primeggiare in una disciplina sportiva, anche con il trascorrere degli anni. Auguri a lei per sempre migliori traguardi, ed al suo staff”.

Lavorativamente parlando molto eclettica, Terry Pretorino è attualmente responsabile delle pubbliche relazioni per un’azienda di comunicazioni in San Severo, visagista, consulente di immagine, armocromista e consulente di integrazione estetica presso un’attività e Personal trainer presso Enjoy Moving San Severo: “Sono da sempre appassionata della cura e della persona ed ho voluto ampliare la mia figura professionale arricchendola, diventando personal trainer certificato, unendo dunque una passione che mi accompagna sin da bambina. Pratico sport dall’età di 5 anni, sono stata una ginnasta da bambina ed adolescente ed ho portato a casa anche qualche coppa. Ho lasciato quel cammino per impegnarmi nello studio, ma ho colmato quella lacuna facendo sempre attività in palestra. Negli ultimi anni ho sentito proprio la necessità, che è venuta direi naturalmente, di farlo diventare un vero e proprio lavoro. Il mondo delle gare per me è nuovo, infatti festeggio la mia prima vittoria insieme a tutti voi. Sono già proiettata per partecipare a future gare ed insieme al mio personal Fabio Basile stiamo già studiando le giuste strategie da adottare. Rivoluzione, cambiamento ed evoluzione sono cultura in tutti campi della vita”.