“La vittoria del centrosinistra a Manfredonia restituisce dignità e onorabilità all’istituzione comunale e chiude l’orribile ciclo dei commissariamenti e del malgoverno del centrodestra”. Questo il commento di Paolo Campo, consigliere regionale, dopo la vittoria di Domenico La Marca a Manfredonia, candidato della coalizione di centrosinistra composta da Pd, Con e liste civiche.

“Ci hanno provato a dileggiare e infangare il nostro progetto politico e le persone che lo incarnavano, primo fra tutti il sindaco eletto Domenico La Marca, ma le cittadine e i cittadini di Manfredonia hanno dimostrato nell’urna di avere fiducia in chi ha condotto la campagna elettorale e il turno suppletivo del ballottaggio avendo esclusivamente attenzione al presente e al futuro della città”.

E ancora: “Inizia una nuova esperienza politica e amministrativa ed inizia nel segno del rinnovamento promosso innanzitutto dal Partito Democratico – Manfredonia. Donne e uomini portatori di qualità e competenze, impegnati nella costruzione dal basso del consenso, parte attiva di una comunità politica aperta e inclusiva. Con al loro fianco un nutrito gruppo di militanti e dirigenti che hanno servito la causa della vittoria elettorale nel migliore dei modi e compiendo altrettanti sacrifici. Essere il partito con la rappresentanza più nutrita in Consiglio comunale è una grande responsabilità e sono fiducioso che questo stesso, magnifico gruppo la saprà affrontare nel migliore dei modi. Ora, tutti insieme – conclude Campo -, mettiamoci al lavoro per Manfredonia e per il suo futuro”.